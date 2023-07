“Je decolleté verraadt je ware leeftijd.” 4 experten over wat helpt tegen nekrimpels of de 'kalkoennek’

“Je mag geen foto’s posten in bikini.” Wat is het verschil tussen regels en grenzen in een relatie?

De Amerikaanse acteur Jonah Hill (39) zou zijn ex-vriendin Sarah Brady (25) emotioneel misbruikt hebben tijdens hun relatie. Ze mocht onder meer geen foto’s in bikini posten. In zijn tekstberichten gebruikte hij ‘therapy speak’, waardoor zijn ex-vriendin zichzelf onterecht in vraag stelde. Hoe stel je wél gezonde grenzen in een relatie, zonder elkaar te manipuleren? Een relatietherapeut legt uit.