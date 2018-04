Je brein toont wie je échte vrienden zijn Liesbeth De Corte

24 april 2018

13u09 0 Nina Niemand begrijpt je zo goed als je beste vriend(in). Niet alleen zijn jullie twee kattenliefhebbers die verslaafd zijn aan dezelfde Netflix-serie, jullie hebben ook een hekel aan dezelfde personen. En volgens wetenschappers is daar een logische verklaring voor: de hersenen van goede vrienden zijn in sync.

Wetenschappers weten al langer dat we gemakkelijk bevriend geraken met mensen die op ons lijken, qua leeftijd, ras, socio-economische status, opleidingsniveau enzovoort. Maar uit een studie, die gepubliceerd is in het vakblad Nature Communications, blijkt dat de band tussen beste vrienden nog veel dieper gaat. Trouwens, zijn wij nu de enige die spontaan denken aan ‘De Vriendschapsband’ van Xink?

Soit, enkele onderzoekers van Dartmouth College lieten tientallen Amerikanen naar een een reeks video’s kijken en ondertussen werd hun hersenactiviteit gemeten. Uit de MRI-scans bleek dat goede vrienden dezelfde hersenpatronen hebben. Ze waren met andere woorden op hetzelfde moment verveeld of aandachtig, waardoor dezelfde hersenkwabben oplichtten. Meer zelfs: op basis van die patronen konden de bollebozen voorspellen hoe goed de mensen bevriend waren, van kennis tot allerbeste kameraad.

“Ik was echt verrast door deze resultaten”, reageert Carolyn Parkinson, psycholoog aan de universiteit van Californië. “Het lijkt erop dat vrienden niet alleen oppervlakkig op elkaar lijken, maar ook in de manier waarop ze alle prikkels en gebeurtenissen in zich opnemen.”

Dan is het een beetje zoals de vraag van de kip of het ei. Zoeken mensen vrienden die hetzelfde denken, of gaan ze na verloop van tijd meer op elkaar lijken? Parkinson vermoedt dat ze alle twee een rol spelen. “Door de gelijkaardige hersenactiviteit hebben mensen sneller een klik, maar tegelijk hebben interacties met een gesprekspartner met dezelfde waarden en principes een belonend effect,” besluit ze.