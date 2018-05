Je brein bepaalt waarom je na een streng dieet opnieuw bijkomt MV

03 mei 2018

10u54

De zomer komt eraan, en dat gaat vaak hand in hand met wat paniek om terug in onze zomer-outfits en bikini's te passen. Iedereen die zich ooit al waagde aan een dieet waarbij je extreem weinig calorieën mocht eten, kent waarschijnlijk hetzelfde probleem: vaak kom je daarna opnieuw meer bij dan je oorspronkelijk afviel. Een Britse neurowetenschapper legt uit hoe dat kan.

Volgens dokter Jason McKeown, een Britse neurowetenschapper, reken je beter niet op een heel streng dieet om voorgoed van die kilo's af te geraken. Onze hersenen zouden daar namelijk een stokje voor steken. "Onze hersenen beïnvloeden ons gewicht, metabolisme en ons hongergevoel," legt hij uit aan The Independent. "Studies hebben de laatste vijftig jaar aangetoond dat de hypothalamus (onderdeel van de hersenen) controle heeft over ons gewicht," gaat hij verder.

"Onze hersenen hebben een duidelijk zicht op hoeveel we zouden moeten wegen en de mogelijkheid om tussenbeide te komen wanneer we minder proberen te wegen. Dit is waarom mensen die een streng regime volgen en een bepaald aantal kilo's verliezen, dan even op een stabiel gewicht blijven, maar niet veel later terug bijkomen. Hun brein is niet tevreden over hun lager gewicht."

Ondanks dit feit denken de meeste mensen nog steeds dat we het meeste gewicht verliezen door strikt op onze voeding te letten en vaak ook door minder te eten. McKeown legt dan ook uit dat enkele kilo's verliezen vaak veel moeilijker is door de manier waarop we geprogrammeerd zijn.

Toch enkele kilo's verliezen? Dan kies je best voor een iets tragere, maar goede aanpak: een paar 100 gram gewichtsverlies per week.