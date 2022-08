Jaz en Dean zijn schaamteloze ‘handdoekleggers’ op hotel. “Als je het niet doet, moet je op de grond zitten.”

Het hoogseizoen van de luie zwembadvakanties is aangebroken. En wie in een hotel logeert, is bekend met het fenomeen van de zogenaamde ‘handdoekleggers’. Ook Jaz (18) en Dean (27) staan bij het opkomen van de zon al met hun handdoek in de aanslag om de beste ligstoel te ‘reserveren’. “De ‘luxeplaatsen’ onder de parasol zijn instant weg. Dat geeft toch wat stress.” Maar soms zijn hun inspanningen tevergeefs: enkele hotels treden er ondertussen tegen op.

Een heerlijk luie vakantie kan al eens deugd doen. Met een goed boek richting het zwembad paraderen om de hele dag niets te doen, zalig. Maar je droom kan in diggelen vallen eens blijkt dat alle stoeltjes ‘gereserveerd’ zijn. In bijna elk hotel krijg je immers wel te maken met de beruchte ‘handdoekleggers’.

Jaz (18) is een geboren ‘handdoeklegger’

“’s Ochtends vroeg mijn stoel reserveren aan het zwembad is een deel van mijn vakantie”, zegt Jaz. “Ik doe dat al van kleins af aan. Je kan dus zeggen dat het een familietrekje is.”

“Op de eerste dag van mijn vakantie bekijk ik meestal waar de goede plaatsen aan het zwembad zijn. De volgende dag zet ik dan een wekker en probeer ik die plaatsen te bemachtigen. Meestal sta ik rond acht uur op, dat valt nog mee, hè.”

Quote Niemand lacht me er echt om uit. Al mijn vrienden doen het, ook al wil misschien niet iedereen het toegeven. Jaz

“Soms ben je gewoon genoodzaakt om het te doen”, zegt Jaz. “Ik ben momenteel op vakantie in Kroatië. We kwamen de eerste dag rond de middag aan in ons hotel en al snel werd het duidelijk dat we de volgende ochtend onze wekker zouden mogen zetten. Letterlijk alle stoelen aan het zwembad waren ‘volzet’, terwijl er op de meeste stoelen niet eens een mensen zaten. Als iedereen het doet, ga ik het al zeker doen.”

“Niemand lacht me echt uit omdat ik altijd mijn handdoek ga leggen. Al mijn vrienden doen het ook, zelfs al wil niet iedereen het toegeven”, lacht Jaz. “Het is naar mijn mening echt een algemeen gegeven. In sommige hotels verbieden ze nu inderdaad dat ‘handdoekleggers’ zoals wij stoelen reserveren. Ik heb al meegemaakt dat ik mijn spullen ’s ochtends aan de receptie mocht gaan afhalen.”

Dean (27) werd tegen zijn principes in deze zomer toch een ‘handdoeklegger’

“Normaal ben ik tegen het hele gebeuren, maar deze zomer ben ik toch zelf de truc met de handdoek beginnen te doen”, zegt Dean. “Ik was met enkele vrienden naar Portugal. Tijdens onze eerste dag hadden we geen ligstoelen aan het zwembad ‘gereserveerd’, en daar mochten we ook de prijs voor betalen. Er was nergens plaats, en de grond zit niet fantastisch goed, kan ik je zeggen. (lacht)”

“De tweede dag zijn we dan maar samen met de rest van het hotel opgestaan om onze handdoeken te leggen. Mijn vrienden en ik bedachten een soort rollensysteem: terwijl de ene groep ging eten, bleven twee mensen de stoelen aan het zwembad bewaken. Meestal was ik dat, want met een zoon van 2,5 jaar slaap je sowieso niet lang. Hij was mijn wekker. (lacht) Maar zelfs wanneer ik vroeg uit de veren was, was het merendeel van de stoelen al bezet. Vooral de ‘luxeplaatsen’ onder de parasol waren instant weg. Dat geeft toch een bepaalde stressfactor.”

Quote Zelfs wanneer ik vroeg uit de veren was, was het merendeel van de stoelen al bezet. Dean

Nochtans stonden er borden aan het zwembad waar duidelijk op stond dat het hotel de praktijk niet tolereerde, zegt Dean. “Maar ze lieten het toch toe. Het zwembad ging officieel open om negen uur en de pool boy deed pas zijn ronde om tien uur. Dan heeft dat niet veel zin natuurlijk. Soms werden er weleens handdoeken weggehaald, maar dat gebeurde niet vaak.”

“Ik ga na deze zomer geen diehard ‘handdoeklegger’ blijven, geloof ik”, zegt Dean. “Alleen als ik genoodzaakt ben om het te doen, zal ik mijn stoeltjes wel gaan reserveren. Maar anders maak ik me er niet te druk om.”

Niet bij iedereen geliefd

‘Handdoekleggers’ zijn niet door iedereen even geliefd. Het vijfsterrenhotel GF Gran Costa Adeje in Tenerife is een van de vele resorts die er ondertussen een beleid tegen hebben. “Als de gast zijn handdoek buiten de zwembaduren op een stoel laat liggen, verwijderen en bewaren wij die”, zegt Eliseo Ortega, medewerker bij het hotel. “Het zwembadteam laat dan een kaartje achter waarop staat dat de handdoek goed is opgeborgen en waar de gast zijn handdoek kan ophalen.”

“Dat beleid is er bij ons al sinds de opening van het hotel in 2001. We willen alle gasten de kans geven om te genieten van het zwembad. In het begin kregen we wel klachten rond onze ingreep, maar na verloop van tijd hebben de klanten het beleid geaccepteerd en nu waarderen ze het ook. Vandaag zijn de reacties zelfs enorm positief. Onze klanten verspreiden onze actie zelfs op sociale media als TikTok, waardoor we nog meer lovende commentaren krijgen."

