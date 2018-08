Jantien (33): "Hij zoende een beetje nat, maar wel heel teder. Het was een ontlading" Corine Koole

26 augustus 2018

09u27 1 Nina Ze ontmoetten elkaar op vakantie. Het werd liefde. Wat volgde er? En hoe kijken ze daar nu op terug? Vandaag: Jantien (33) en Jeroen (33) en hun zomer van 2002.

Jantien

“Camping La Vieille Ferme in het Franse Embrun had als je binnenreed twee slagbomen en een receptiegebouw met ernaast een groot bord met een lachend zonnetje. Het was er klein en gezellig, met aan weerszijden van de weg lavendelstruiken. Onze buren hadden gezegd: ga daar maar heen, wij staan er ook en ze hebben daar heel fijne sportieve kampeerders."

“Toen mijn ouders, mijn zusje en ik in de zomer van 2002 aan­kwamen, waren er nog maar twee plekken vrij. Na enig beraad koos mijn vader de plek naast de ouders van Jeroen.

