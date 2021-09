James Cooke wil vooroordelen doorbreken met nieuwe miniserie voor ZEB: “We moeten verder kijken dan iemands outfit”

“Ik krijg af en toe weleens de vraag om samenwerkingen aan te gaan. Wat ik daarbij het belangrijkste vind, is het hele plaatje. Dat moet kloppen”, vertelt James vol passie aan de telefoon. Zijn ambassadeurschap zou aanvankelijk gepaard gaan met een kledinglijn, maar al snel werd duidelijk dat dat zijn ding niet was. “Zie je me al staan met een speldenkussentje rond mijn pols? Wel, ik ook niet. Ik ken gewoonweg veel te weinig van mode”, grapt hij. Samen met de mensen bij ZEB stak hij de koppen bijeen en kwam hij met het idee om een serie op poten te zetten. In de online miniserie doet hij waarin hij het beste is: babbelen. “Ik praat graag en mensen interesseren me enorm. Verhalen raken me altijd erg snel”, benadrukt hij.

Het uitgangspunt van ZEB’s campagne ‘we never judge’ sluit ook helemaal aan bij hoe Cooke in het leven staat. “Ik wil oogkleppen verwijderen en ik wil niet dat we oordelen over iemands outfit. We moeten verder kijken dan dat. Ik wil graag weten wie de mensen achter de kleren zijn. Ik was dus meteen verkocht aan het idee om te weten te komen wie de werknemers van ZEB zijn. Wie werkt daar achter de schermen? Maar ook: wie shopt bij hen? Daar was ik benieuwd naar”, aldus Cooke.

James nam zijn taak als ambassadeur meteen serieus en ging op zoek naar verhalen om de campagne vorm te geven. Positieve verhalen, daar is hij duidelijk over. “Het zijn geen ‘kommer en kwel’-verhalen die ik wil brengen, hè, integendeel. Ik wil dat de serie positiviteit uitstraalt.”

Omarmen van complexen en beperkingen

Zo vertelt James het verhaal van Rosa, een dame uit Den Haag. “Zij heeft een wijnvlek in het midden van haar gezicht en bedekte die altijd met een dikke laag make-up. Ze schaamde zich er erg hard voor. Uiteindelijk koos ze ervoor om die make-up achterwege te laten omdat ze zichzelf niet meer herkende als ze in de spiegel keek. Nu omarmt ze die wijnvlek. Hoe schoon is dat?”, vertelt James. Hij hoopt dat de verhalen uit de serie anderen kunnen inspireren. “Rosa vertelde me dat als ze nu opnieuw geboren zou worden, ze die wijnvlek ook op haar gezicht zou willen. Het is wat haar zo uniek maakt. Dat vind ik fantastisch om te horen”, zegt James.

Wat voor mensen eerst een beperking of een groot complex was, wordt nu omarmd en niet meer los gelaten. “De personen die ik interviewde, staan echt in het leven met het motto ‘if you don’t like it, walk away’ en ik vind dat super stoer”, zegt James. Zelf bevestigt hij ook zo in het leven te staan. “Denk toch twee keer na voor je een oordeel velt over iemand. Je weet nog niet eens voor de helft hoe iemand anders in elkaar zit”, zucht Cooke.

Hobbeltjes en bobbeltjes

ZEB vond in James de geschikte ambassadeur omdat hij net zoals de personen in zijn mini-serie ook de nodige hindernissen kende in het leven. “In mijn jeugdjaren heb ik wel wat hobbeltjes moeten overwinnen om te staan waar ik nu sta. Maar ik had dat misschien wel allemaal nodig om tot hier te raken. Moeilijk? Dat was het zeker, maar ik heb ook een erg leuke jeugd gehad hoor. Mijn mama heeft me altijd erg goed begeleid”, sluit Cooke af.

Je vindt de miniserie op het YouTube-kanaal van ZEB.

