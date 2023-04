Jaela (49) raakte haar libido kwijt, maar daar liet ze het niet bij. “Na 1,5 week hadden de crèmes al effect”

DE KLASFOTO. Muzikant Stijn Meuris over zijn tumultueu­ze schoolja­ren. “Ik was een absolute ADHD’er”

Zanger Stijn Meuris (58) keert voor onze nostalgische jeugdreeks in NINA terug naar Limburg in 1981, toen zijn muziekcarrière ontsprong. Muziek zat immers al van jongs af aan in hem: zijn eerste bandleden vond hij in de klas. Zijn rock-’n-rolldroom gaf hij daarna voor niets of niemand op. “Mijn vriendin wilde dat ik stopte. Dat ik haar volgde was een vergissing die ik later nooit meer maakte.”