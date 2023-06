Ja schat, je mag anderen daten, als je déze regels volgt. Zo doen Anna, László en Rhea het

Nike, Hermès, Shein, Primark: dit is voor eens en voor altijd hoe je bekende modemerken juist uitspreekt

Zelfs de grootste modeliefhebber kan door de mand vallen, als hij of zij de naam van een populair label luidop moet uitspreken. Zelfs realityster en luxepoes Kris Jenner weet het niet altijd. Is het nu ‘She-in’ of ‘Shay-in’, ‘Lie-vaais’ of ‘Levi’s’, ‘Nike’ of ‘Naaikie’? Wij leren je – voor eens en voor altijd – hoe het moet.