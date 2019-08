Exclusief voor abonnees

Ja, moedermelk is het allerbeste. Neen, kunstmelk is niet slecht. Artsen willen af van schuldgevoel voor moeders die flesje geven

“Er bestaat een borstvoedingsmaffia die kinderen overal ter wereld borstvoeding wil laten drinken”

Bieke Cornillie

02 augustus 2019

17u39

3