Ja, ik wil: de mooiste (trouw)juwelen strik je bij deze ambachtelijke juwelier Aangeboden door Martens Juwelier-Createur

28 februari 2018

12u00 0 Nina Martens Juwelier-Createur staat al drie generaties lang voor vakmanschap. In hun atelier ontwerpen en vervaardigen ze eigen creaties, zoeken en selecteren ze de mooiste edelstenen en parels. Daarnaast bieden ze er een ruime keuze aan zorgvuldig geselecteerde juwelen aan van gerenommeerde huizen uit Italië, Duitsland, Denemarken en Zwitserland. Jij zoekt het juweel van je dromen? Zij gaan de uitdaging aan je daarbij te helpen.

Zo gefixt

Het team van ontwerpers en goudsmeden van Martens staat garant voor excellente service en maatwerk. Ze helpen je graag met herstellingen en aanpassingen van je juwelen, of herknopen je parels. Elk juweel behandelen ze met de grootste zorg.

Van oud naar nieuw

Heb je oud goud of juwelen die je niet meer draagt? Dan kan je ze bij Martens in een hip, eigentijds juweel laten transformeren. Je kan vrijblijvend een afspraak maken, waarbij een juwelier luistert naar je wensen en je adviseert. Indien je interesse hebt, kan er een offerte en eventueel een 3D-ontwerp worden gemaakt van je droomjuweel, en na overleg wordt het dan vervaardigd volgens jouw eisen.

Droomjuweel wordt werkelijkheid

Heb je zelf een specifiek idee voor een juweel? De juweliers bij Martens helpen je graag en zetten je idee om in een prachtig, uniek juweel. Na overleg gaan ze op zoek naar de perfecte materialen, het gepaste ontwerp en de bijhorende offerte, zodat je al na enkele weken jouw zelf ontworpen juweel kan afhalen.

Harder, better, faster, stronger

Met passie voor het vak, leergierigheid en creativiteit pusht het Martensteam zichzelf om je te blijven verbazen met hun ontwerpen. Dankzij een uitmuntende service zijn ze door de jaren heen vertrouwd met en geliefd bij heel wat klanten.

Ja, ik wil!

Speciaal voor alle lovebirds die binnenkort in het huwelijksbootje stappen, organiseert Martens Juwelier-Createur in maart een speciale trouwersmaand, om zo die speciale dag nog mooier te maken.

- Ze geven een subliem bruidsboeket weg van gerenommeerd bloemenkunstenaar Daniel Ost ter waarde van 500 euro. De kans is groot dat je dat boeket op de grote dag liever níét in de lucht gooit.

- Daarnaast kan je rekenen op hun service en persoonlijke begeleiding in je zoektocht naar de ultieme trouwringen. Ze bieden een mooie korting van 10% aan bij aankoop van een paar trouwringen én de gravure van de trouwringen is gratis.

Bezoek snel hun winkels in Aalst of in Sint-Niklaas.

www.juweliermartens.be, www.martensjewels.com