Ja hoor: té veel sporten is slecht voor je mentale gezondheid VW

13 augustus 2018

09u00

Bron: Red 0 Nina Het is geen geheim dat sporten ervoor zorgt dat je je goed in je vel voelt. Toch denk je best twee keer na voor je voor de vierde keer deze week naar de sportschool trekt: té veel lichaamsbeweging kan er immers voor zorgen dat je je niet beter, maar net slechter in je vel voelt.

Laat bovenstaande inleiding vooral geen vrijgeleide zijn om je meteen om de bank te ploffen met een zak chips. Sporten is wel degelijk goed voor je gezondheid. 30 tot 60 minuten per dag aan lichaamsbeweging doen is daarbij ideaal, zo blijkt uit een studie gepubliceerd in The Lancet Psychiatry Journal. Teamsporten, fietsen en aerobics zouden de grootste positieve impact hebben op je mentale gezondheid, maar ook andere vormen van lichaamsbeweging zoals op de kinderen letten en poetsen zouden een positieve invloed hebben op je gemoed. Al durven we bij dat laatste misschien wel een paar vraagtekens te plaatsen.

De cijfers

Mensen die niet aan sport deden, beweerden volgens de studie 3,4 slechte dagen per maand te hebben. Ter vergelijking: wie wel aan lichaamsbeweging deed gaf aan zich slechts 2 dagen per week niet optimaal te voelen.

Keerzijde van de medaille: wie meer dan 90 minuten per dag sportte rapporteerde 1 extra ‘slechte dag’ per maand dan wie maar 45 minuten aan fysieke activiteit deed. Bovendien wordt meer dan 23 keer per maand aan sport doen volgens Dr. Adam Chekround, assistent professor aan de Yale universiteit, geassocieerd met een slechtere mentale gezondheid.

De reden waarom dit is werd nog niet wetenschappelijk bewezen, al is er volgens Dr. Chekround wel een logische verklaring voor. “Zes à zeven keer per week sporten, of gewoonweg té veel per dag sporten kan ervoor zorgen dat je fysiek of mentaal uitgeput raakt. En dat kan er dan weer voor zorgen dat je je uiteindelijk na het sporten niet opgepept, maar net uitgebrand en gestresseerd begint te voelen.”