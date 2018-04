Ja hoor, ook het enkelbandje is opnieuw in Liesbeth De Corte

17 april 2018

15u05 0 Nina Begrijpe wie het begrijpen kan: na jaren van gruwelen, is het opnieuw helemaal oké om op straat te verschijnen met Buffalo’s, heuptasje en chokers. De laatste trend uit de jaren negentig die een comeback maakt? Het enkelbandje.

Bij enkelbandjes denk je misschien spontaan aan die foute periode in het middelbaar of aan vreemde types die je onmiddellijk herkent aan hun hippieaans joie de vivre. Maar als we Haily Baldwin, Vanessa Hudgens en menig fashionista mogen geloven, zijn anklets weer helemaal in.

A post shared by Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) Een foto die is geplaatst door Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) op 28 apr 2016 om 05:34 CEST

Een foto die is geplaatst door Hailey Baldwin (@haileybaldwin) op 27 nov 2017 om 22:42 CET

De truc is om een stijlvolle variant te kiezen. Blijf weg van de kleurrijke bandjes met allerlei bedels en kralen, maar kies voor een minimalistisch kettinkje. Kortom, hou het simpel. Combineer het enkelbandje met een opgerolde jeans en witte sneakers voor een gesofisticeerde look. Maar ook met open schoentjes, hakken of zelfs enkellaarsjes is het kleinood gegarandeerd een succes.

Extra tip: als je benen net melkflessen zijn, wacht je best nog even met deze rage. Zorg ervoor dat je benen een bruin kleurtje hebben, want in combinatie met zo’n bandje geeft dat een instant zomergevoel.