Is uitstrijkje om de 5 jaar wel veilig? Prof beantwoordt 8 vragen over HPV en baarmoederhalskanker

Zo herken je 5 vrouwenkan­kers die vaak (te) lang onder de radar blijven: “Bloedver­lies is een belangrijk signaal”

Een jaar geleden namen we afscheid van columniste en mama Lara Switten (35): zij vocht maandenlang tegen baarmoederhalskanker. Dat sommige vrouwen vatbaarder zijn voor die ziekte, is maar weinig geweten. Net zoals er nog veel onwetendheid is over andere gynaecologische kankers. Weet jij hoe je vagina- of schaamlipkanker herkent? Of dat je beter beschermd bent als je de pil neemt? Een gynaecoloog en oncoloog overlopen wat je moet weten over vrouwenkankers. “Eierstokkanker — een silent killer — wordt maar bij 1 op de 4 vrouwen op tijd ontdekt.”

10 augustus