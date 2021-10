Is jouw kind voorbeeldig op Instagram? Dan heeft het waarschijnlijk een finsta

De mooiste beelden van je vakantie, je vrienden, je interieur en uiteraard je superknap lief: we delen ze allemaal op Instagram. Maar waar belanden al die andere beelden die geen plekje verdienen op onze esthetisch correcte en doordachte feed? Op een finsta-account natuurlijk. Een account dat bedoeld is voor een select groepje volgers waar absoluut geen filter nodig is.

Finsta-accounts bestaan al een hele tijd, maar recent kwamen ze in een negatief daglicht te staan tijdens een hoorzitting van de senaat in de Verenigde Staten. Antigone Davis, de veiligheidsverantwoordelijke van Facebook, werd door senator Richard Blumenthal, een Democraat uit Connecticut, op de vingers getikt. De zitting was bedoeld om de online veiligheid van kinderen onder de loep te nemen. Davis moest tijdens de zitting ingaan op beschuldigingen dat Facebook al jaren weet dat Instagram mentale en emotionele schade veroorzaakt bij tieners. Ondanks deze nadelige effecten worden er geen veranderingen doorgevoerd door Facebook. Blumenthal vindt dat vooral finsta-accounts, de “fake accounts” die tieners gebruiken om het toezicht van hun ouder te ontlopen, bijdragen aan die mentale schade.

Richard Blumenthal

Blumenthal maakte zich niet populair toen hij tijdens de zitting aan Davis vroeg of ze zich zou inzetten voor het beëindigen van finsta. Meteen werd duidelijk dat Blumenthal het concept ‘finsta’ niet echt begreep. Op Twitter luidde meteen dat het senaatslid veel te weinig voeling heeft met wat zich in de digitale wereld en op sociale media afspeelt. Finsta beëindigen kan nu eenmaal niet. Het concept vraagt meer dan ooit voor verduidelijking.

Finsta?

Het woord finsta is een samenstelling van “fake” en “Insta” (kort voor Instagram). Onder jongeren wordt de term finsta ook wel gebruikt als “friends Insta”. Het is dus noch een officiële benaming, noch een type account dat door Facebook wordt aangeboden. Het is wel een tweede, vaak geheim, Instagram-account waarop gebruikers beelden delen die enkel bestemd zijn voor hun vrienden.

De term “fake” verwijst niet naar de eigenaar van het account. Finsta’s zijn immers echte accounts die door echte mensen worden beheerd. Het finsta-account wordt eerder gezien als een privé-account dat tot op zekere hoogte geheim is. Omdat het niet meteen duidelijk mag zijn wie achter het profiel verborgen zit wordt er voor het finsta-account ook vaak een gekke gebruikersnaam gekozen, als een soort alter ego. Onder dit alter ego plaatsen de gebruikers dan foto’s van hun wilde feestnachten, zien we foto’s van tafels gevuld met drank en gezichten waarop de ogen hoogstwaarschijnlijk spreken voor zichzelf.

Instagram, maar dan informeel

Veel beroemdheden met officiële geverifieerde Instagram-accounts zouden bijvoorbeeld zo’n geheime privéaccounts voor persoonlijk gebruik hebben. Maar niet alleen beroemdheden gebruiken graag een finsta-account, ook in ons land duiken die privé-accounts steeds vaker op.

Quote Instagram wordt te formeel. Mijn finsta is de ideale manier om alles opnieuw casual te maken! Amélie

Amélie* heeft een finsta-account en legt uit waarom ze twee verschillende profielen heeft. “Mijn finsta gebruik ik om foto’s te plaatsen die ik heel grappig vind, maar die te gênant zijn om op mijn echte Instagram te plaatsen. Het is bedoeld voor foto’s van een avondje uit, slechte foto’s die iemand trok waar je grappig op staat, maar het is ook een manier om lekker casual te posten. Instagram is eerder formeel geworden. Je moet nadenken over wat je post, welke bijschriften je gaat gebruiken en hoe je je foto’s gaat bewerken. Mijn finsta is de ideale manier om alles opnieuw casual te maken!”

De finsta van Amélie is echter niet geheim, maar wel privé. “Ik maak geen heel bewuste keuzes over wie me mag volgen. Uiteraard is het account bedoeld voor mijn beste vrienden, maar er zijn ook vrienden van vrienden die me volgen. Zij hebben bijvoorbeeld ook een leuke finsta, dan is het leuk om elkaar daarop te volgen. Evengoed accepteer ik oude vrienden die ik eigenlijk niet meer zie.”

Quote Ik weet dat mijn beste vrienden geen foute intenties hebben met de foto’s op mijn finsta. Nathan

Dat ziet finstagebruiker Nathan* dan weer net iets anders: “Ik gebruik finsta zodat ik een overzicht heb van wie wat ziet en wat weet over mijn leven. Op mijn officiële Instagram zitten een heleboel mensen van vroeger waar ik geen contact meer mee heb. Via mijn gewone Instagram kan ik contact houden met mensen die ik al lang niet meer gezien heb. Toch houd ik mijn finsta liever voor de vrienden die ik wekelijks zie en waar ik frequent mee babbel. Van hen weet ik dat ze geen foute intenties hebben met de foto’s en video’s die ik plaats op mijn finsta.”

Ouderlijk toezicht ontlopen? Dat valt wel mee

Of ze een finsta hebben om het ouderlijk toezicht te ontlopen? Dat valt best mee. “Ik ben misschien een zeldzaam ras, want ik vertel mijn ouders alles wat ik doe. Geheimen heb ik niet voor hen, maar ze hebben vaak geen boodschap aan wat ik post op mijn finsta”, aldus Nathan. Bij Amélie ligt dat een klein beetje anders: “Natuurlijk laat ik bepaalde zaken zien als ze grappig zijn, maar het spreekt voor zich dat mijn ouders dat niet moeten zien als ik stevig ga feesten. Zulke foto’s en filmpjes zijn enkel voor mijn dichte vrienden bedoeld”, sluit Amélie af.

Amélie* en Nathan* wilden niet met hun familienaam getuigen. Hun namen zijn gekend bij de redactie.

