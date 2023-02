Is je hond een janker of blaffer? Dat zou hieraan liggen, zeggen wetenschappers

Kleurde jij seksueel al eens buiten de lijntjes? 40 Vlamingen reageren: “Ja, met mijn schoonmoe­der”

Wat is het verste dat jij al buiten de lijntjes kleurde? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 37.400 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Seks op het werk! Met een politicus! Fuck, zo geil.”

2 februari