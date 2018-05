Is hummus nu gezond of niet? Liesbeth De Corte

05 mei 2018

07u53 1 Nina Ik kan me de discussie tussen twee ex-collega’s nog levendig herinneren. Terwijl de ene maar al te graag als vieruurtje enkele wortels in wat hummus dopte, beweerde de andere dat ze niet bepaald gezond bezig was. Ze zijn het nooit eens geworden, waardoor ik – telkens als ik hummus voorgeschoteld krijg – me nog steeds de vraag stel: is het nu gezond of niet?

Blijkbaar stelde de Britse krant The Independent zich dezelfde vraag, want zij gingen te rade bij voedingsdeskundige Rhiannon Lambert. “Traditioneel wordt hummus gemaakt met kikkererwten, olijfolie, tahini, limoensap en look. Het is dus is een misvatting dat deze spread een vetbommetje is”, zo schept hij meteen duidelijkheid.

Iedereen weet dat hummus bomvol eiwitten en vezels zit, maar volgens Lambert heeft het mengsel nog heel wat andere voordelen. “In kikkererwten zit ook veel ijzer, folaat, fosfor en vitamine B. Deze combinatie maakt dat hummus de ideale snack is voor vegetariërs en vegans, die deze voedingsstoffen net missen omdat ze geen vlees eten.”

Maar...

In de supermarkt is het dan ook verleidelijk om je winkelkar vol te laden met potjes hummus, zeker als je kijkt naar het aanbod. Van naturel tot pikant of een variant met rode biet: er is keuze genoeg. Toch moet je hier oppassen, waarschuwt Lambert. “Niet alle hummus is natuurlijk hetzelfde. Sommige kant-en-klare varianten die in de winkelrekken liggen, zijn niet bereid op de traditionele manier en zitten boordevol suiker en olie”, legt hij uit. De enige oplossing? Check zeker de ingrediëntenlijst en voedingswaardetabel op de verpakking. “Of nog beter, maak het gewoon thuis zelf klaar.”

Tegelijkertijd maakt Lambert een tweede kanttekening. Hummus, en zeker de supermarktversie, bevat meer calorieën dan andere tapenades. Smul dus ook niet in één keer een heel potje leeg, maar geniet ervan met mate.