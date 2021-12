Is ‘Human Design’ de opvolger van de horoscoop? De methode wint aan populariteit. Experts lichten toe: “Het is een gebruiksaanwijzing voor je leven”

Je hebt het misschien al voorbij zien komen op sociale media: Human Design. Dit trendy instrument zou je leven plots veel makkelijker kunnen maken, of dat is toch wat de aanhangers ervan geloven. Human Design is een complex systeem dat ontwikkeld werd om je eigen gedrag beter te begrijpen. Het bestaat uit een persoonlijke ‘kaart’ met nummers, pijlen en symbolen. Volgens Marije Elles, een zogenoemde Human Design Mentor, gaat het vooral over energie. “Je hebt vast al eens iemand horen spreken over een aura, dat is een energieveld dat om je heen zit”, zegt ze. “Wij geloven dat je aura informatie bevat. Over jou, je kwaliteiten en hoe je relaties met anderen aanpakt en beleeft.”

In eerste instantie lijkt Human Design veel weg te hebben van een horoscoop, want je persoonlijke ‘chart’ of kaart wordt bepaald door het tijdstip en de plaats van je geboorte. En net zoals bij astrologie stellen critici zich ook vragen bij de wetenschappelijke grond ervan. Hoe het ook zij: waar een horoscoop vooral gaat over persoonlijkheidskenmerken en grote thema’s in je leven, zou je Human Design nog concreter kunnen toepassen. Hoe? Dat leggen de experten graag voor je uit.

Energietype

Je ziet het misschien al op de foto: een ‘Human Design’-kaart of ‘chart’ is voor een leek volstrekte tovertaal. Voor de mensen die het kunnen lezen kan er nochtans veel uit afgeleid worden. Nadat je je persoonlijke gegevens hebt ingegeven en jouw chart is berekend, kan je namelijk je ‘energietype’ aflezen. “We delen alle aura’s op in vier globale types”, vertelt Marije Elles. “Elk type vertelt meer over hoe je als persoon energie uitwisselt met de wereld rondom je.”

Weten welk type jij bent, daarmee komt je al een heel eind. Je leert je energie op een juiste manier gebruiken, en gaat zo ook vermoeidheid of zelfs burn-out vermijden. Zelf weten hoe jouw chart eruit ziet? Je kan hem makkelijk en gratis online opvragen.



Dit zijn de vier energietypes volgens Human Design:

Type 1: de generator en de manifesting-generator

Volgens Human Design behoort zeventig procent van de bevolking tot de generators. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘gewone’ generators en de manifesting-generators. “Generators kunnen heel goed aanvoelen of ze iets willen doen of niet. Als ze ergens niet enthousiast over zijn, voelen ze dit ook in heel goed hun lichaam”, zegt Elles.

Quote Het is voor generators heel belangrijk om hun buikgevoel te volgen. Gerda De Clippeleer

Generators zouden hun beslissingen voornamelijk baseren op hun buikgevoel. “Luisteren naar wat goed voelt en wat energie geeft, is voor deze mensen heel belangrijk”, zegt Gerda De Clippeleer, die mensen begeleidt op hun ‘Human Design’-pad. De valkuil voor deze groep? Frustraties. “Het is voor generators heel belangrijk om voldoening uit het leven te halen. Als dit niet lukt, kunnen ze gefrustreerd raken”, zegt De Clippeleer.

Waar een ‘gewone’ generator aan een rustig tempo blijft gaan, wacht de manifesting-generator het juiste moment af. Eens ze dit moment gevonden hebben, gaan ze echter in volle snelheid op hun doel af. Belangrijk voor deze mensen is dan ook dat hun einddoel in zicht is, dan kunnen ze zich echt volledig geven.

Type 2: de manifestor

De manifestor wordt voorgesteld als een echte leider die recht op zijn/haar/hun doel afgaat. “Zij willen ideeën aanreiken, maar niet per se zelf uitvoeren”, zegt Elles. Voor een manifestor is het belangrijk om de leiding te nemen en ligt de focus niet zozeer op het behagen van anderen.

Quote Manifes­tors hebben veel impact, maar botsen daardoor ook op veel weerstand.

De Clippeleer vult aan dat dit mensen zijn met veel impact. De manifestors, zo’n acht procent van de bevolking, botsen volgens De Clippeleer echter ook op veel weerstand. “Doordat zij zoveel kracht en invloed hebben, stuiten zij vaak op verzet. Daardoor worden de manifestors vaak geconfronteerd met woede in zichzelf.”

Type 3: De projector

De Projectors zijn er volgens deze theorie dan weer om anderen te leiden. “Deze werken vaak als onderwijzer, adviseur, coach of therapeut”, zegt Elles. “Ze kunnen heel goed anderen begeleiden en sturen.” Denk maar aan Barack Obama en Angela Merkel, beide zijn naar verluidt projectors. Ongeveer twintig procent van de bevolking, waaronder ook experte De Clippeleer, kan zich projector noemen. “Hun focus ligt niet op zichzelf, waardoor zij anderen heel goed kunnen inschatten.”

Dat heeft ook een nadeel, volgens De Clippeleer. “Ze geven anderen heel makkelijk advies, maar als daar niet naar gevraagd wordt, kunnen de projectors als vervelend bevonden worden.” Projectors wachten dus het best af tot anderen met problemen bij hen komen, pas dan komen hun kwaliteiten volledig tot uiting.

Type 4: De reflector

De Reflector wordt gezien als een spiegel voor anderen en hun omgeving, waardoor ze een kei zijn in het lezen van anderen. Als een kameleon nemen ze de emoties van anderen over, waardoor ze als het ideaal luisterend oor voorgesteld worden. De reflector is met net geen twee procent van de bevolking een echte minderheid. Volgens De Clippeleer hebben deze mensen het vermogen om vanuit een vogelperspectief naar de samenleving te kijken. Hierdoor kunnen ze niet enkel anderen goed begrijpen en advies geven, maar ook de dynamiek van een samenleving goed snappen. Misschien wel de ideale politicus?

Je autoriteit en profiel

Naast je energietype vind je op je chart ook nog je autoriteit en je profiel. Die eerste zegt iets over de manier waarop je best beslissingen neemt. Als jouw autoriteit in het teken staat van het ‘innerlijk weten’, heb je de neiging om te vertrouwen op je eigen intuïtie en de signalen die je lichaam geeft. Heb je een emotionele autoriteit? Dan weet je dat je bij grote beslissingen best niet impulsief reageert, en er misschien beter een nachtje over slaapt.

Quote Als je de wereld ziet als een groot toneelstuk, dan is je profiel de rol die je daarin speelt. Marije Elles

Je profiel, bestaande uit een combinatie van twee cijfers, zegt iets over hoe jij en je omgeving jou zien. “Als je de wereld ziet als een groot toneelstuk, dan is je profiel de rol die je daarin speelt”, zegt Elles. Elk cijfer, gaande van één tot zes, staat voor een kwaliteit. “Stel dat je profiel 1/3 is. De eerste lijn noemen ze vaak de onderzoeker, dat is iemand die dingen wilt leren en ontdekken. De derde lijn gaat over leren door daadwerkelijk actie te ondernemen. De rol van iemand met dit profiel is dus eerst onderzoeken en studeren en vervolgens met vallen en opstaan leren.” Op deze manier zijn er twaalf verschillende combinaties mogelijk. Aanhangers van Human Design geloven dat jouw profiel je iets kan zeggen over welke rol je best kan innemen in de wereld. Ben jij iemand die graag in het middelpunt van de belangstelling staat? Of houd jij ervan om informatie met anderen te delen? Dan zou je profiel dat misschien kunnen verklaren.

Hoe begin je eraan?

Human Design is geen bewezen wetenschap, maar eerder een theorie die je kan helpen als je ervoor openstaat. Jezelf erin verdiepen is dan ook voor iedereen anders. Je kan bijvoorbeeld beginnen met een reading van jouw persoonlijke kaart. “Een reading kan je leren waar je valkuilen zitten”, zegt De Clippeleer. Aan zo’n reading zit wel een prijskaartje (zo’n 175 euro) dus aan Human Design zit ook zeker een commerciële kant. Je kan ook starten met het lezen van boeken of luisteren naar podcasts, zoals Elles heeft gedaan “Het is heel afhankelijk van wat voor persoon je bent. Als je het leuk vindt om je ergens in te verdiepen en alle informatie bij elkaar te puzzelen, kan dat. Als je het toch wat complex vindt, kan je het best beginnen met een reading.”

