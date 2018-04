Is het dragen van een bh slecht voor je borsten? Liesbeth De Corte

26 april 2018

07u06 0 Nina Voor veel vrouwen is het een herkenbaar gevoel: ’s avonds thuiskomen en die lastige beha uitzwieren. Héérlijk. Voor sommigen voelt het ondergoed zelfs aan als een soort harnas waarin de buste gekneld zit. Dat doet dan weer een belangrijke vraag rijzen: is een bh niet slecht voor je borsten?

Van Rihanna tot Kendall Jenner, Olivia Palermo en Rosie Hungtington-Whiteley: volgens verschillende sterren is het helemaal oké om zonder bh op straat te verschijnen. Maar moeten we ook om gezondheidsredenen het kleinood op de brandstapel smijten? Dat is niet helemaal duidelijk, want er is bijster weinig onderzoek uitgevoerd naar het effect van het stuk lingerie op je boezem.

Met of zonder?

Een van de weinigen die zich verdiept heeft in dit onderwerp, is de Fransman Jean-Denis Rouillon. Hij hield vijftien jaar lang meer dan 300 vrouwen in de gaten. Achteraf merkte hij op dat de borsten van bh-loze vrouwen jaarlijks zo’n 7 millimeter minder waren gaan hangen in vergelijking met de borsten die elke dag de ondersteuning van een bh kregen.

Omdat er amper 300 dames onderzocht werden, is het moeilijk om grote uitspraken te doen. Rouillon vermoedt dat het ondergoed de aangroei van natuurlijk borstweefsel tegengaat, waardoor onze voorgevel gaat hangen.

Andere wetenschappers zijn het daar niet helemaal mee eens. Volgens Robert Murphy, voorzitter van de American Society of Plastic Surgeons, kan het weefsel in je borsten helemaal niet getraind worden. Enkel en alleen de zwaartekracht kan ervoor zorgen dat je twee beste vriendinnen inzakken, en daar kan een bh net een stokje voor steken.

Onze boodschap? Doe gewoon waar je zelf zin in hebt. Lijkt het je comfortabel om eens free the nipple-gewijs op pad te gaan, laat je bh dan maar in de ladekast liggen. Klinkt het als je grootste nachtmerrie? Trek dan gewoon het stukje stof aan, zodat je de rest van de dag met een gerust geweten kan rondwandelen.