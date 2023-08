Is er iets mis met je als je niet huilt bij trieste films? Prof over empathie: “Een toxische baas kan zich net héél goed inleven in je gevoelens”

Dat botox populairder wordt, is gevaarlijk. Want je gezicht bepaalt of mensen met je meevoelen. Empathie of ‘emotionele besmetting’ tekent ons leven, zegt emotie-professor Ad Vingerhoets. Het geeft je toxische baas macht. Het doet je geliefde met je meehuilen. Het doet je arme koala’s steunen in plaats van daklozen. Hoe belangrijk is die empathie? En wat heb je zelf in de hand? “Soms roept de ene emotie bij de ander juist een tegengestelde emotie op.”