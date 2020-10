Is een workation echt de moeite? Roxanne, Axel en Evelyn testten het uit. "Na die week voelde ik me als herboren, terwijl ik even veel gewerkt had als thuis”

Vergeet ‘Black Friday’: in eigen land steunen we met ‘Bel Friday’ volgend weekend de Belgische retailers

23 oktober ‘Black Friday’ is in november traditioneel een hoogdag voor shoppers, met kortingen bij retailers wereldwijd. Maar dit jaar is het net ongezien belangrijk om lokale winkels te steunen, en dus slaan een pak Belgische merken de handen in elkaar voor een nieuw concept: ‘Bel Friday’. Shoppen met mooie kortingen bij je favoriete Belgische webshops of winkels om de hoek? Yes, please.