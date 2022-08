Is een rebound altijd gedoemd om te mislukken en hoe herken je hem? Relatietherapeut: “Je ziet het totale plaatje niet”

Realityster Kim Kardashian is weer single: na negen maanden blijkt haar nieuwe liefde Pete Davidson dan toch geen waardige opvolger voor Kanye West. De comedian was haar ‘rebound’, volgens velen: een welbekende term voor de toekomstloze vlam waar je je na een relatiebreuk op stort. Hoe herken je zo'n ‘rebound’ en is zo’n romance altijd gedoemd? Een relatietherapeute licht toe.

Te veel afstand te overbruggen en te weinig tijd voor elkaar: dat zou de prille liefde tussen Kim Kardashian (41) en Pete Davidson (28) genekt hebben. In november vorig jaar begonnen de twee te daten, tien maanden nadat Kim officieel de scheiding met rapper Kanye West had aangevraagd. “Pete en Kim bevinden zich gewoon op een ander moment in hun leven”, vertelden insiders aan showbizzmagazine ‘Page Six’. “Pete is spontaan en impulsief, Kim heeft vier kinderen en is totaal uitgeput door deze relatie.”

Sceptici geloven dat de relatie nooit veel slaagkans had: Pete was overduidelijk Kims ‘rebound’, zoals dat heet, zeker nu blijkt dat de twee na negen maanden al genoeg van elkaar hebben. Een compleet foute observatie is dat waarschijnlijk niet. “De ‘rebound’ is wel degelijk een bestaand fenomeen, daar moeten we niet flauw over doen”, reageert relatietherapeute Vanessa Muyldermans. “Maar twee nuances zijn belangrijk: een rebound is niet sowieso slecht. En niet elke romance die snel op een andere relatie volgt, is een rebound.”

Een rebound kan een 'inhaalbeweging’ zijn ... of afleiding

“Het komt wel vaker voor dat een relatie al een tijd uitgeblust is voor die officieel beëindigd wordt”, zegt Muyldermans. “Dan zijn de partners er gevoelsmatig dus al een tijdje klaar mee, en kan het heel goed dat ze zich snel klaar voelen voor iets nieuws. De ene persoon verwerkt een breuk ook gewoon sneller dan de andere. Als een nieuwe romance snel op een vorige volgt, geeft ons dat dus nog niet het recht om met een afkeurend vingertje te besluiten dat iets een rebound is.”

Quote Je wil iets ‘inhalen’ dat je lange tijd gemist hebt. Daarvoor ga je op zoek naar een nieuwe persoon die wél beant­woordt aan die behoeftes. Relatietherapeute Vanessa Muyldermans

Wat wél typerend is voor een rebound, volgens Muyldermans, is dat je eraan begint omdat bepaalde behoeftes een lange tijd niet ingelost werden. “Je wil iets ‘inhalen’ dat je lange tijd gemist hebt. Daarvoor ga je op zoek naar een nieuwe persoon die wél beantwoordt aan die behoeftes.” Je gaat daarbij een beetje in overkill, zegt de therapeut, en zoekt iets op dat die behoeftes misschien zelfs meer dan nodig inlost. Je kiest bijvoorbeeld een erg jonge nieuwe partner waar je wél hard mee kan feesten. Of je valt tijdelijk op een persoon die zich echt niet wil binden, omdat je ex voor jou te toegewijd en toekomstgericht was. “Met die inhaalbeweging probeer je jezelf na de breuk een beetje te helen.”

Tegelijk kan een rebound natuurlijk ook een afleiding zijn. “Iets om je het verdriet van de breuk te doen vergeten. Of iets om je af te leiden van een schuldgevoel, bijvoorbeeld, als je het gevoel hebt dat je de breuk niet goed hebt aangepakt of je ex niet fijn hebt behandeld”, zegt Muyldermans.

Nog typerend voor een rebound is dat zich een ‘alles of niks’-energie in de relatie laat voelen. “Vaak wil je ofwel heel snel gaan in zo’n rebound, ofwel heel traag. De nieuwe vlam mag je vrienden meteen ontmoeten, of net helemaal niet. De nieuwe vlam mag alles over je ex weten, of helemaal niks.”

Is een rebound altijd gedoemd om te mislukken?

Je kan een rebound dus wel herkennen terwijl je erin zit, gelooft Muyldermans. Maar de therapeute vindt ook dat je dat niet meteen als iets negatiefs moet ervaren. “Het is helemaal oké om te beseffen dat je bij een persoon bent omdat je tijdelijk iets nodig hebt of een aantal lessen te leren hebt. Zo is het leven nu eenmaal, zo werken relaties nu eenmaal. Het is sowieso wel een goed idee om jezelf even af te vragen óf je in een rebound zit. En om dat in respectvolle en zorgzame termen ook te bespreken met je partner. Dan bedoel ik niet dat je hem of haar botweg je rebound moet noemen, wel dat jullie kunnen praten over waar jij op dat moment nood aan hebt op liefdesvlak, en of dat overeenkomt met wat je partner wil of bereid is je te geven.”

Quote Als je een rebound start, zie je de totale persoon niet, noch het totale plaatje van het leven dat je met die persoon kan hebben. Relatietherapeute Vanessa Muyldermans

Een rebound is immers niet altijd gedoemd om te mislukken, zegt de relatietherapeute stellig. Het kan perfect dat je op den duur nieuwe kanten van je vlam ontdekt die de relatie meer toekomstperspectief geven. “Je zoekt immers altijd eerst naar een paar specifieke aspecten als je een rebound start, en ziet de totale persoon niet, noch het totale plaatje van het leven dat je met die persoon kan hebben. Maar gaandeweg kan je extra aspecten ontdekken van die persoon en van jullie tweeën samen, waardoor de rebound toch kan overvloeien in iets meer.”

Wat niet betekent dat het fout is als een rebound uiteindelijk gewoon een rebound blijft, zegt Muyldermans. Er is helemaal niks mis met een ‘inhaalbeweging’ of afleiding zoeken na een breuk. Zolang je maar eerlijk blijft tegen jezelf en respectvol voor je nieuwe partner. “Als de rebound dan toch tot een einde komt, kan het heel mooi zijn als je de ander nog uit dankbaarheid kan zeggen wat je van hem of haar geleerd of gekregen hebt. Dan benadruk je dat de romance, al was het een rebound, niet betekenisloos is geweest.”

