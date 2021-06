Is een gebrek aan vitamine K een oorzaak van ernstige Covid-19-symptomen? Huisarts legt het belang van de vitamine uit

Binnenkij­ken bij het groene paradijsje van Elke en Fré in het Pajotten­land: “Hier staan we op de rem, en dat doet zo’n deugd”

13 juni Elke en Fré werken bijna 24 op 7 in Luxemburg. Wanneer ze in het land zijn, verblijven ze in wat ze terecht hun paradijsje in het groene Pajottenland noemen. “Soms wordt het haastige leven ons te veel en daarom is het goed om terug te keren naar Asse. Zonder tv en met een hottub als toppunt van slow living worden we verplicht om het rustiger aan te doen.”