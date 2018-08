Is dure make-up echt beter dan goedkope? Margo Verhasselt

24 augustus 2018

15u06

Bron: Tonic Vice 0 Nina Mascara, bronzer, foundation. Bij sommige merken kosten die drie producten samen je een klein fortuin. Maar hoe komt het dat het in andere winkels amper 20 euro kost? Is er dan zo'n groot verschil in kwaliteit en ben je beter af met de dure producten?

Drie topjes, vier T-shirts, een jurk en twee broeken. Zoveel heb je in je armen terwijl je ongeduldig in de rij wacht aan de kassa van een grote kledingketen. De zomervakantie is gedaan en dat is een goed excuus voor een nieuwe outfit, toch? Je oog valt op een highlightpalet dat naast je in een van die bakken ligt. Je kent ze wel. Naast de rij van de kassa met allerlei prullaria van enkele euro's in. Heb je het nodig? Nee. Kan 6 euro er nog wel vanaf? Gho, ja. Waarom ook niet. Maar nadat je in de bak rommelt roepen je hersenen halt. Waarom is deze highlighter zo goedkoop? Zijn de ingrediënten van slechte kwaliteit? Ga je er meteen uitslag van krijgen? Het beeld van jou als 16-jarige puber met een gezicht vol puistjes komt tevoorschijn en plots roept de dame aan de kassa dat het aan jou is. Toch maar laten liggen misschien?

Maar is goedkope make-up écht slechter dan dure?

Het korte antwoord: neen.

Wat een product duur maakt, heeft meestal te maken met meer dan kwaliteit alleen. Mooie verpakkingen en een bekende naam spelen hierbij een grote rol. Veel dure merken maken zelfs deel uit van hetzelfde bedrijf als goedkopere. Hun producten bevatten dan ook vaak dezelfde formules, alleen komen ze gewoon in een andere verpakking in de winkelrekken terecht legt Dendy Engelman, een dermatoloog uit New York uit aan Tonic Vice. En inderdaad. Grote bedrijven zoals L'Oréal hebben niet alleen namen zoals Lancôme, Urban Decay en Shu Uemura in hun portfolio zitten. Ze zijn ook verantwoordelijk voor iets minder prijzige merken zoals Maybelline New York en NYX.

Hoe zit het dan met make-up uit goedkopere kledingketens?

Dan Aires, director van Dermatology aan de universiteit van Kansas Health System raadt aan voorzichtig te zijn als het op onbekende make-upmerken aankomt. Merken die iets goedkoper zijn en gewoon in grootwarenhuizen te koop zijn worden vaak blindelings vertrouwd. "Je hebt een kleinere kans op problemen bij deze merken omdat ze hun reputatie echt willen beschermen", legt hij uit. Maar bij volledig onbekende merken is het oppassen geblazen. "Geef wat meer geld uit aan de zaken die je op je lichaam smeert als ze onbekend zijn."

Wat altijd wordt aangeraden (ook bij dure merken) is dat je naar het label op de verpakking kijkt. Heeft een product geen ingrediënten op het label staan? Neem het dan niet mee naar huis.