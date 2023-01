Is de tribal tattoo terug van weggeweest? Dit zijn de 6 populairste tattoo designs voor 2023

Je hebt ze of niet. Misschien wil je er of niet: tatoeages. Ze sieren ons lichaam of dragen een belangrijke boodschap of herinnering met zich mee. Maar welke designs zijn tegenwoordig het populairst? Van geometrische vormen en tijdloze bloemen tot portretten en de comeback van de tribal tattoos. Drie Belgische tattoo-artists verklappen zes soorten ontwerpen die je in 2023 overal zal zien.

In 2010 waren tatoeages in het thema van Harry Potter, snorren en het symbool voor oneindig erg in. Sinds dan kenden de minimalistische en realistische tattoos hun opgang. Denk daarbij vooral aan de tiny tattoo op de vingers à la Hailey Bieber, vertelt tatoeërder Larissa Mathijs. Allemaal mogelijk dankzij de kleinere naalden en de verschillende modernere tools die tegenwoordig beschikbaar zijn.

Toch blijft ook nostalgie parten spelen in de tatoeage-industrie. Zo maken populaire designs uit de jaren 90 niet alleen in de modewereld een comeback. En waar in Amerika gekleurde tatoeages nog steeds een hit zijn, is dat bij ons minder, vertellen drie Vlaamse tattoo-artiesten.

Volledig scherm (v.l.n.r.) tattoo-artiesten Larissa Mathijs, Maarten Dedroog en Jessica Van Pelt. © RV

1. Minimalisme

Kleine tatoeages zijn al een paar jaar populair, dus het is niet schokkend dat deze trend zich ook in 2023 voortzet. Vaak willen mensen veel verschillende soorten van zulke kleine symbolische dingetjes als een soort patchwork verspreid over hun armen en benen, vertelt tatoeageartieste Larissa Mathijs. “Deze moeten vooral zo klein, onopvallend en zo dun mogelijk gezet worden.” Meest gevraagde designs? “Vlinders, zinnetjes of woorden en bloemen.” Vooral namen van kinderen en bloemen blijven volgens tatoeërder Jessica Van Pelt een trend die nooit zal verdwijnen.

Quote Ik zet wekelijks tattoos van geboorte­bloe­men. Jessica Van Pelt

Het beste aan deze kleine tatoeages is dat je ze vrijwel overal kunt plaatsen. De populairste plek op je lichaam om in 2023 een tattoo te zetten, is volgens Larissa en Jessica vooral de armen. De handen en vingers werken ook, maar bepaalde gebieden op de handen en vingers kunnen slecht genezen en sneller vervagen, waarschuwt Jessica. Maar ook het oor of de nek zijn nog steeds geliefde plaatsen, zeggen ze. “Daarbij wil zo’n 70 procent een betekenisvolle tattoo, boeketjes met geboortebloemen worden bij mij bijvoorbeeld wekelijks geplaatst”, zegt Larissa. “De andere 30 procent zegt dat ze het gewoon mooi vinden, omdat ze het ergens gezien hebben.”

2. Anime, cartoons en op videogames geïnspireerde tattoos

Tatoeëerders Jessica, Larissa en Maarten hebben voor 2023 opvallend veel aanvragen gekregen voor tatoeages die geïnspireerd zijn op films en videogames. En het blijft niet bij videogames, want ook anime-tatoeages stijgen in populariteit. Van Pokémon tot Disney, en hele armen vol, anime-tattoos zijn dit jaar helemaal in, vertellen de tattoo-artiesten.

3. Microrealisme

Niet enkel kleine, maar vooral ook hyperrealistische tatoeages zullen populair blijven in 2023, zeggen de artists. Dat zijn zeer gedetailleerde kunstwerken gemaakt uit de kleinst mogelijke lijnen en stippen. Microrealistische tattoos bestaan vaak uit portretten van bijvoorbeeld een oudere broer, zus, mama, papa of de grootouders, maar ook portretten van (huis)dieren zijn een populaire aanvraag, vertelt Jessica. “Dit is iets eigentijds want hiervoor werd dit niet gedaan, want het zijn niet altijd de mooiste tekeningen.”

Heel opvallend vindt ze dat veel van zulke ontwerpen nu gemaakt of zelf uitgetekend worden door familie of geliefden. Persoonlijkheidstattoos, een uiting van je hobby’s, interesses of karaktereigenschappen, worden nu ook veel gevraagd in deze stijl, zegt Jessica.

4. Terug van weggeweest: prikkeldraad en tribal tatoeages

De invloed van de jaren 90 is duidelijk zichtbaar in de huidige mode en beautytrends, maar ook bij tatoeages. Zo zijn de vernieuwde versies van de vroeger populaire prikkeldraad en oude tribal tattoos terug aan het opkomen, vertellen Belgische tatoeageartiesten. Het ontwerp van de prikkeldraad kende destijds grote populariteit in de mainstream cultuur, voornamelijk dankzij Pamela Anderson die het op haar arm liet tatoeëren voor de film ‘Barb Wire’.

Diezelfde prikkeldraad-tatoeage zijn vandaag overal te zien op Instagram en TikTok, maar in tegenstelling tot de laatste decennia worden ze nu niet alleen gezet op de arm. Sommigen laten prikkeldraad tatoeëren in een hartvorm, terwijl anderen het ontwerp verwerken in andere vormen en stijlen of in bepaalde combinaties, zegt Larissa.

Quote Mannen gaan meestal voor de tribal tattoos, vrouwen voor mandala’s. Maarten Dedroog

Ook de oude tribal tatoeages, met meestal dikke, gebogen, abstracte lijnen of geometrische vormen op de borst en armen, komen in vernieuwde vorm terug. Vooral bij mannen is er nu veel vraag naar Samoa en Maori tattoos, op de ruggengraat of de onderrug, vertellen tattoo-artists Maarten en Larissa. Zo liet recent ook acteur Jason Momoa zijn hoofd tatoeëren met een traditionele Hawaiiaanse tattoo om zijn roots en cultuur te eren. Deze designs ziet Larissa nu wel meer in Nederland, maar verwacht dat het ook naar ons land zal overwaaien. Gelijkaardige ontwerpen zoals geometrische vormen en vooral mandala’s zijn dan weer erg geliefd bij vrouwen, vertelt Maarten nog.

5. Zwart en grijstinten

In de Verenigde Staten zijn gekleurde tattoos de rage voor 2023. In België en eigenlijk heel Europa zien we dit veel minder, vanwege de strengere, nieuwe Europese regelgeving rond tatoeage-inkt. Bepaalde kleur pigmenten bevatten namelijk gevaarlijke stoffen die kanker of genetische mutaties kunnen veroorzaken of irriterend zijn voor de huid. Hierdoor moesten veel tatoeërders hun pigmenten gaan aanpassen en besloten er veel om simpelweg voor meer zwart-wit of eerder zwart-grijze tattoos te gaan, waaronder Larissa. Om de tatoeage toch iets interessanter dan gewoon zwart te maken, zijn tattoos in verschillende grijstinten nu een echte hit, vertelt Jessica.

6. Tijdelijke tattoos?

Een van de meest verrassende ontwikkelingen in de tatoeage-industrie is misschien wel de opkomst van tijdelijke tatoeages – en nee, niet die plaktatoeages die je wel eens zet voor op festivals. Zo zijn Inked by Dani, Tattly en Inkbox populaire merken met coole ontwerpen die een week of langer kunnen blijven zitten. Een revolutionaire ontwikkeling op vlak van tijdelijke tatoeages kwam echter van de in Brooklyn gevestigde tattoostudio Ephemeral. Daar gebruiken de kunstenaars van de shop een echt tatoeagepistool met speciale inkt die in de loop van een jaar van het lichaam verdwijnt. Je krijgt zo de echte tattoo-ervaring zonder de permanente inkt.

Maar bij ons in België wordt dit niet gedaan, vertelt tatoeage-artiest Maarten Dedroog. “Daarnaast bestaat een tijdelijke tattoo eigenlijk niet, want écht volledig wegtrekken doet het nooit”, onthult hij. Ook tatoeërder Larissa Mathijs bevestigt dit.

