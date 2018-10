Is de neuswarmer het gadget voor komende winter? Simone van Zwienen

12 oktober 2018

15u50

Bron: AD.nl 0 Nina Probeer je lach maar eens in te houden bij het zien van het nieuwste gadget voor komende winter: de neuswarmer. Het puntje van je neus zal het in ieder geval nooit meer koud hebben.

Wie voor het eerst iemand ziet met een varkentje, stinkdier, panda, kip, kikker of havik op zijn neus kan niet anders dan hard in de lach schieten. Toch is de bedenkster van de winteraccessoire bloedserieus. Tanty Marty, zoals ze zichzelf noemt, uit South Carolina breit al sinds 1970 mutsjes voor je neus. "Het werkt echt! Zo hou je je koude neus warm. Ideaal wanneer je buiten speelt of tijdens sportevenementen. Of gewoon voor de lol.” Ook komt het gebreide kapje volgens Marty van pas als je wil gaan slapen in een koude ruimte.



De neusdop past volgens de Nederlandse stylist Bastiaan Van Schaik wel in de trend die we deze winter zien. "Gucci brengt bijvoorbeeld een soort bivakmuts, die je gezicht verbergt. Die zijn officieel verboden, maar deze neuswarmer zou een tussenoplossing kunnen zijn om je neus toch warm te houden."





Cooler

‘De twee lussen aan de neuswarmer haak je achter je oren, daardoor is het eenvoudig en comfortabel om te dragen’, zo luidt de gebruiksaanwijzing. Volgens Van Schaik kun je beter niet verkouden zijn. "Als je een koude neus hebt kun je ook een goede sjaal dragen en je daarin verbergen. Dat ziet er wat cooler uit."



Wie een exemplaar op de kop wil tikken kan ze bestellen via de Amerikaanse marktplaats voor handgemaakte producten Etsy vanaf 8 euro (exclusief verzendkosten). "Bestel diverse varianten voor de hele familie. Zij zullen u er dankbaar voor zijn”, besluit tante Marty.