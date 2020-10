Is de anus het gat in onze kennis? Dokter Bart Van Geluwe over aambeien en andere anale taboes

Als zesjarige bedenk je je niet dat je proctoloog - of zeg maar: ‘anuschirurg’ wil worden. Toch had het zijn hele opleiding een grote aantrekkingskracht op Dr. Bart Van Geluwe, darmchirurg in het AZ Groeninge in Kortrijk: “Het is een relatief eenvoudige discipline, met eenvoudige diagnoses en ingrepen, met daartegenover een enorm klachtenpatroon.” Gelukkig kan in 85 procent van de gevallen het probleem opgelost worden zonder ingreep. “Je zou denken dat je mij dus niet nodig hebt. Maar dat is het net: de kennis van onze eigen aars is onbestaande.” De proctoloog vergelijkt het met een tandartsbezoek. Mensen komen binnen en zeggen: ‘ik heb wat tandplak’, of: ‘ik heb last van aftjes’. Ze hebben al deels hun eigen diagnose gesteld. We hebben inzicht in onze eigen mond. Toch hebben we ook allemaal een aars en daar weten we eigenlijk niets van. “De drempel om tot bij een proctoloog te gaan moet verlaagd worden. Heel veel patiënten die ik zie, lopen al maanden of zelfs jaren rond met hun klachten. Maar ze durven het niet te delen met de huisarts, of zelfs hun ­partner. Ik hoop dat het over tien jaar net zo normaal wordt als zeggen dat je naar de tandarts gaat: ‘Ik heb wat anale jeuk, ik moet naar de proctoloog.’ Laten we het taboe doorbreken!”