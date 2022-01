INTERVIEW. Zangeres en actrice Willow Smith (21) over haar carrière: “Deze branche is geen paradijs”

Willow Smith liet zich een bros scheren: deze 2 Vlaamse vrouwen deden het haar voor. “Niemand kan me nu ooit nog zeggen dat ik onzeker ben”

“Op monumentale momenten in mijn leven scheer ik mijn hoofd.” En dus zette zangeres Willow Smith (20) tijdens een performance van haar hit ‘Whip My Hair’ de tondeuze in haar haren. De Belgische Gladys Ferro (32) en Irmy Coeckelbergs (25) deden het haar vorig jaar voor: zij gaan nu met een ‘broske’ door het leven. En ondanks de soms kwetsende reacties, doet zo’n radicale buzz cut wonderen voor je zelfvertrouwen, vertellen de vrouwen. “Zolang ik me nog iets aantrek van wat anderen van me vinden, blijf ik het afscheren.”

