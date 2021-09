INTERVIEW. Sterrenchefs Gert De Mangeleer en Dokkoon Kapueak over het leven na de lockdown: “Ik werk enkel nog met vrouwen in de keuken”

“Soms moet ik me in de arm knijpen om zeker te zijn dat ik niet droom.” Enkele jaren geleden werkte Dokkoon Kapueak (38) nog in lageloonfabrieken in Thailand, vandaag mag ze zich sterrenchef noemen van Thais toprestaurant Boo Raan in Knokke. Voor NINA ging ze in gesprek met topchef Gert De Mangeleer (44), die binnenkort niet één maar twee zaken opent in Antwerpen. Samen praten ze over hun work-lifebalans, het culinaire landschap en huilbuien. “Eerst huilde ik uit blijdschap dat we een ster kregen. Nu huil ik uit angst dat ze hem zullen afnemen.”