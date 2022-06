INTERVIEW. Op bezoek bij Nathalie Meskens op Ibiza: “Door de vermoeidheid zitten we in overlevingsmodus”

Een outfit van Zara op het huwelijk van Britney Spears? Selena Gomez ging ervoor (en ook jij kan ’m scoren)

Britney Spears is al een week getrouwd, maar nog altijd gaat haar huwelijksfeest over de tongen. Niet zozeer omdat haar ex haar trouw ‘crashte’ of omdat Spears op het feest danste in een diamanten string… Wél omdat zangeres Selena Gomez een statement maakte in een wel erg betaalbare outfit van Zara. Het goede nieuws? Ook jij kan ’m nog altijd scoren.

