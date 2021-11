INTERVIEW. Max Colombie van Oscar and the Wolf: “In Brussel kan ik niet hand in hand over straat lopen met mijn lief”

Zes Vlamingen die zonder angst ‘anders’ durven zijn in onze hokjesmaat­schap­pij. “Als ik één lotgenoot kan inspireren, is mijn missie geslaagd”

Te dik om model te zijn. Vrouwelijker dan een ‘man’ mag zijn. Ziek, maar niet ziek genoeg. Aan de kant geschoven in een rolstoel. In onze hokjesmaatschappij horen Sharon, Jan, Veerle, Jens, Anaïs en Katrien nergens thuis, maar daar hebben ze vrede mee. Met NINA praten ze over normen, over vooroordelen, over heel simpel: gelukkig zijn op hun eigen manier. In de hoop dat we onze blik ooit verruimen. “Als kind verstopte ik me achter de zetel, nu loop ik voor duizenden mensen in lingerie over de catwalk.”

12 november