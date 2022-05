INTERVIEW. Kato Callebaut en Tom Dice over de liefde voor elkaar en hun sterrenkindje. “Het was zó welkom”

Muziek "Haar verdriet zien was verdikke moeilijk": The Starlings schrijven hartzeer van zich af op nieuwe plaat

Zo onstuimig als de zee was het voorbije jaar voor The Starlings. Met hoge golven - een verloving en tweede plaat, ‘Seaside’. En zwaar onderuitgaan. Kato verloor haar mama en oma, en in alle stilte nam het koppel afscheid van hun sterrenkindje. Vijf dagen na hun huwelijk. “Ik ben heel ongelukkig geweest, maar ben nu op de goede weg”, aldus Kato. Samen met Tom vertelt ze over het verlies en de impact op hun nieuwe plaat. “Wát een sterke vrouw is zij toch, denk ik keer op keer.”

13 mei