INTERVIEW. Kato Callebaut en Tom Dice herstellen van hun miskraam. “Mijn lichaam schreeuwde om mama te worden”

Kato Callebaut, Céline Van Ouytsel en Julie Van den Steen over bodysha­ming: “Eerst te dik, nu te mager. Er is altijd wel iets”

Camila Cabello en Camille Dhont: twee zangeressen die op één week tijd het slachtoffer zijn van openlijke bodyshaming. Bij de ene zijn haar ‘witte benen’ het mikpunt van spot, de ander bezwijkt onder de druk van alle paparazzi op het strand. Ook Julie Van den Steen, Kato Callebaut en Céline Van Ouytsel weten hoe bijtend bodyshaming kan zijn voor vrouwen in én buiten de spotlights. “Soms spreken vreemden me zelfs aan in de supermarkt over wat ik wel of niet aan mijn gezicht heb laten doen.”

7 april