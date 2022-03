INTERVIEW. Kat Kerkhofs is hoogzwanger in Napels. “Ik weet dat Dries al eerder klaar was voor kindjes”

Vandaag is het Margarita Dag: 3 lekkere recepten om te proosten

Zet het ijs maar koud en haal de tequila naar boven, want vandaag, op 22 februari, is het Margarita Day. Het originele recept werd in 1948 bedacht door een zekere Margaret Sames. En nu is het nog altijd een van de meest bestelde drankjes in cocktailbars wereldwijd. Heb jij zin om vanavond zelf aan de slag te gaan? Dan serveren we drie recepten: de klassieker en twee funky varianten. Santé!

