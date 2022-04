INTERVIEW. Jarigen Siska Schoeters, Erik Van Looy en Sandra Kim: “Altijd werken heeft me mijn huwelijk gekost”

Showbizz Presenta­tri­ce Anja Daems blikt terug én vooruit: “Nog voor elke uitzending ben ik zenuwach­tig”

Het Radio 2-programma ‘De Madammen’, één van de best beluisterde radioblokken in Vlaanderen, viert in oktober zijn kristallen jubileum. Presentatrice Anja Daems (53) is er al van meet af aan bij en blikt terug én vooruit. “Radio is meer een afgeleide geworden van sociale media. Tegenwoordig praten we on air vooral over foto’s of video’s die we gemaakt hebben voor Facebook of Instagram”, vertelt ze in een gesprek over haar radiocarrière, het moederschap op late leeftijd en haar puberverleden. “Ik was een zwartgallige puber. ‘Moeder waarom leef ik?’ leek bijwijlen mijn levensmotto.”

2 april