INTERVIEW. Het geheim van acteurskoppel An Miller en Filip Peeters voor 25 jaar liefde: “Wij zijn géén stabiel gezin”

TV An Miller acteert met haar man Filip Peeters in ‘Assisen’: “Wij zijn allebei nogal heftig, dat zorgt voor vonken”

“Wij zijn geen droomkoppel uit de film dat elkaar alleen maar kusjes geeft”, zegt An Miller (48) over zichzelf en echtgenoot Filip Peeters (60), aan ‘Dag Allemaal’. Daarom hield zij lang de boot af om samen op de set te staan. In ‘Assisen’, vanaf deze week op Play4, doen ze het wel nog eens. Maar Filip volgen in zijn andere grote passie was een ‘no-go’ voor An.