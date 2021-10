INTERVIEW. Eén-reporter Karine Claassen en echtgenoot Wouter Heymans: “We gingen een jaar uiteen, terwijl we elkaar doodgraag zagen”

‘Icing’ is de nieuwste dating­trend. Relatiethe­ra­peut geeft tips voor wie in zo’n pijnlijke situatie zit

15 oktober Datingland is (alweer) een term rijker: icing. In de eerste plaats lijkt het een ijskoude manier om iemand aan het lijntje te houden, maar relatietherapeut Sarah Hertens heeft ook oog voor de drijfveren van de icer zelf. “Ga na of het een kwestie is van niet willen, of niet kunnen.”