INTERVIEW. Delphine, onze rock-’n-rollprinses: “Mijn kinderen zullen nooit snobs zijn. My goodness, no”

EXCLUSIEF INTERVIEW. Coralie Barbier, de vrouw én styliste van Stromae: “We zijn al zo lang samen. Wat afstand houdt het spannend”

Coralie Barbier (37) staat al tien jaar aan de zij van Paul Van Haver, in goede en slechte tijden. Maar ze is méér dan mevrouw Stromae: ze is ook zijn styliste, creatief directeur van hun label en ontwerpt met hem een kledinglijn. Plus, ze is de moeder van hun zoontje, een taak die haar naar eigen zeggen feministischer maakte. Het gezin stelt het goed, vertelt ze ons, na een paar moeilijke jaren. “Natuurlijk ben ik altijd een beetje bang dat het Paul weer te veel zou worden.”

11 september