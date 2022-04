INTERVIEW. De Pfaffs, 20 jaar na hun realitysoap nog steeds een clan: "Een dag met ons en je bent uitgeteld”

Showbizz Sam Gooris onthult hoe zijn vrouw hem destijds heeft verleid: “Kelly viel van dat bed, kroop op handen en voeten naar mij toe en kuste mij”

“Sam en ik hadden een totaal verschillende stijl, ik dacht: ‘Och jongen, kruip op uwe camino en tuf terug naar huis.’ Tot we aan de praat raakten...” In ‘James De Musical’ blikken Kelly Pfaff (44) en Sam Gooris (48) terug op de avond dat ze elkaar leerden kennen. Koppelaar van dienst: huisvriend Sergio Quisquater (56). “Hij zei me dat hij de vent van mijn leven gevonden had. En voilà, dat was Sam.”

