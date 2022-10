INTERVIEW. Barbara Sarafian is ouder, wijzer en single. “Ik heb mijn buik een paar keer bedrogen in de liefde. Nooit meer”

Actrice Barbara Sarafian: “Ik had 5 burn-outs in mijn lichaam en was graatmager. Maar ik raakte er weer door”

Het leven van Barbara Sarafian is kleurrijk genoeg om er een boek over te schrijven. En dus deed de actrice dat. ‘Mamy Blue’ werd een eerbetoon aan haar moeder. “Ik mis haar, haar humor en zelfs haar colèrebuien.” We praten met de wervelwind die Sarafian is over alles wat in haar hoofd speelt. Het proces-De Pauw, haar gepieker, haar haat voor de nacht, en hoe ze zich erdoorheen sloeg toen haar moeder stervende was. “Ze vroeg me om voor haar een blauwe kist te laten maken. ‘Grieks blauw’, zei ze. Overal ging ik toen op zoek naar de juiste kist en het juiste blauw.”

