INTERVIEW. ‘Bake Off’-jurylid Regula en haar man Bruno zijn 17 jaar samen. “Na één maand woonde ze al bij me”

Lopen we straks allemaal rond ‘zonder wenkbrau­wen’? Het is trendy om je wenkbrau­wen licht te kleuren

Jaar en dag was het in de mode om dikke, geborstelde wenkbrauwen te hebben. Maar intussen is een nieuwe trend in gang gezet, met dank aan Kim Kardashian. Steeds meer mensen proberen nu hun wenkbrauwen te bleken en onzichtbaar te maken. Al houdt die behandeling wel wat risico’s in. “Er is maar één manier om je gebleekte wenkbrauwen te onderhouden.”

8 december