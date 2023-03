INTERVIEW. Astrid Coppens openhartig over haar parcours. “Mijn miskramen hebben me een slag gegeven”

Trans man Bram (27) over de penis die hij sinds 5 jaar heeft. “Orale bevredi­ging? Daar voel ik niks van”

Bram* (27) wist vanaf de kleutertijd dat hij anders was. Het besef dat hij een man wilde zijn, kwam pas later. Na een parcours langs vele artsen kreeg hij op zijn 22ste eindelijk een penis aangemeten. Mag je als trans man zelf de lengte kiezen? En hoe kom je klaar als je eikel gevoelloos is? Bram gunt ons een blik tussen de lakens, want ja, hij moet creatief zijn met z’n jongeheer. “Ik had helse pijnen bij de eerste keer.”