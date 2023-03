INTERVIEW. Astrid Coppens neemt voorgoed afscheid van ‘haar typetje’. “Al vind ik huismoeder zijn wel heftig”

EXCLUSIEF. Actrice Cathérine Kools (41) openhartig over stoppen met drinken: “De geschiede­nis was zich aan het herhalen”

Ze verloor haar papa toen ze tien was en kijkt al jaren mee over de schouder van haar alcoholverslaafde moeder. Exact 1.059 dagen geleden besliste actrice Cathérine Kools (41) om het glas zelf aan de kant te zetten. Ze vertelt bijzonder eerlijk over de lokroep van alcohol, de invloed van haar verslaafde moeder en haar kinderwens. “Op tv zie je altijd een lief, leuk meisje. Terwijl ik zoveel heb meegemaakt.”