INTERVIEW. Annelien Coorevits, na de scheiding: “Ik ben echt een góéde vrouw, ook al klinkt dat hautain”

OPROEP. Mag NINA je liefdespro­ble­men helpen oplossen, met advies van een professio­nal?

Een nieuw jaar, een nieuwe start in de liefde? Ben je single en hoop je in 2023 eindelijk ‘de ware’ te ontmoeten? Of zit je relatie al te lang in een dip? Werd je bedrogen, of heb je zelf iets op je kerfstok? Hou je van je lief, maar niet van je schoonmoeder? Heb je moeilijkheden met de kinderen van je partner? Of heb jij bepaalde seksuele verlangens, maar wil je lief hier niet in meegaan? NINA geeft je gratis advies van seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck.

9 januari