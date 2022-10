INTERVIEW. Adil El Arbi en Loubna Khalkhali: “Will Smith bleef speciaal voor het hoogtepunt van ons trouwfeest”

“Wij zijn meant to be.” Als het perfecte potje en dekseltje bestaan, dan zijn het Adil El Arbi (34) en Loubna Khalkhali (31) wel. De succesvolle regisseur en de intelligente VRT-journaliste stapten deze zomer in het huwelijksbootje in Marokko. “Iedereen zei vroeger altijd: ‘Allee, Loubna, zet het uit je hoofd dat je iemand zal vinden die ook toevallig van Tanger is. Ben je zot? Dat bestaat niet.’” Twee geliefden met evenveel professionele ambitie als strakke humor. “Het komt niet zo vaak voor in Vlaanderen: twee ambitieuze Belgen met Marokkaanse roots in de media.” Een eerlijk gesprek over hun carrières, hun droomhuwelijk met Will Smith, de vrouwen die hen inspireren en de Islam.