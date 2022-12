Internet lacht met ‘Small Dick Energy’ van Andrew Tate. Wat is dat en hoe beïnvloedt het je (seks)leven?

Ex-kickbokser schept op over peperdure auto’s, klimaatac­ti­vis­te Greta Thunberg geeft kurkdroge reactie

Andrew Tate, de ex-kickbokser (36) die onder meer bekend is om zijn controversiële uitspraken over vrouwen, schept op sociale media graag op over zijn peperdure auto’s. Greta Thunberg is niet bepaald fan van Tate. Dat maakt ze duidelijk in een kurkdroge reactie onder een Twitterbericht dat aan de klimaatactiviste gericht was.

28 december