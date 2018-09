Internationale week van de migraine: dit is wat je zelf kan doen om de pijn te verlichten Nele Annemans

03 september 2018

15u12

Bron: Goed Gevoel 0 Nina Een voortdurend bombardement, stampende olifanten of een hamer die blijft kloppen: welkom in het hoofd van een migrainepatiënt. Die zijn er heel wat in België: dertien procent, om precies te zijn en wereldwijd is het de derde meest voorkomende ziekte. Maar waarom heeft de ene er last van en de andere niet? En vooral: wat kan je zelf doen om migraineaanvallen tot een minimum te beperken?

Helaas is er geen sluitend antwoord waarom jij wel een je buurvrouw geen migraine krijgt. Zo kan migraine genetisch bepaald zijn, maar loop je als vrouw ook drie keer meer kans door hormonale veranderingen. Ook een ongezonde levensstijl of omgevingsfactoren kunnen schuldigen zijn. Alcohol, slaapgebrek, bepaalde geuren of voedselbestanddelen, weersomstandigheden zijn allemaal belangrijke triggers, als blijft stress wel met stip op een de belangrijkste boosdoener. En helaas bestaat er nog geen wonderpilletje om migraine voorgoed te laten verdwijnen. Voor degenen die erdoor getroffen worden geldt dus vooral: ermee leren leven. Gelukkig helpen de volgende tips je daarbij.

* Probeer een goede levenshygiëne aan te houden door extra veel groenten te eten, te stoppen met roken, minder alcohol te drinken en stress te verminderen.

* Probeer te achterhalen of bepaalde voedingsmiddelen je migraine uitlokken. Gekende boosdoeners zijn cafeïne, theïne, theobromine, nitriet, gekruide voeding met smaakversterkers, kaas, suikerrijke voeding en alcoholische dranken.

* Zorg voor een goede darmwerking en eet voldoende vezelrijke voeding.

* Zorg voor een zo stabiel mogelijk bloedsuikerniveau gedurende de dag. Vermijd daarom zoveel mogelijk snelle suikers en eet trage koolhydraten.

* Drink voldoende: 30 milliliter per kilo lichaamsgewicht per dag.

* Om een migraineaanval te verminderen kan je tijdens de aanval warm water afwisselen met koud water in de douche.

* Je kan ook bepaalde supplementen slikken, maar daarvoor kan je beter altijd eerst bij je huisarts langsgaan.

* Spreek erover op de werkvloer. Zo kan je samen met je leidinggevende op zoek gaan naar de beste oplossing voor jou. Pols bijvoorbeeld of vormen van flexibel werken mogelijk zijn.