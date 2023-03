INTERNATIONALE VROUWENDAG. Van Sofie Lemaire tot Ine Van Wymersch: 5 BV’s over de kracht van hun vrouwelijkheid

Miss België draagt haar overleden mama altijd bij zich. Hoe dan? “Een symbool van onderlinge verbinte­nis”

Miss België Emilie Vansteenkiste (21) draagt haar overleden mama altijd bij zich, onthulde ze in een preview van ‘The Greatest Dancer’. Hoe? Dankzij een ketting waarin haar assen verwerkt zitten. Dat klinkt misschien een beetje luguber, maar er is steeds meer vraag naar rouwjuwelen. “Wanneer we iemand dierbaar verliezen, willen we hen dicht bij ons dragen en liefst op een discrete manier.”