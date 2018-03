Instagram wordt weer chronologisch MV

24 maart 2018

16u00

Bron: Vogue Nederland 0 Nina Een nieuwe update gaat meestal hand in hand met iets positief. Maar toen Instagram besloot om foto's niet langer in chronologische volgorde weer te geven, werd er gezucht langs alle kanten. Gelukkig komt Instagram - eindelijk - met een nieuwe update.

In 2016 veranderde de app de chronologische tijdlijn in een algoritmische feed. Tot groot onbegrip en vooral grote frustratie van veel gebruikers. Zij zagen niet langer de meest recente posts van de mensen die ze volgden, wel foto's van enkele dagen geleden. Daar komt nu opnieuw verandering in. Maar Instagram keert niet terug naar de volledig chronologische feed, er wordt momenteel een 'new posts' knop uitgetest. Met die knop kan je kiezen wanneer je jouw feed wil verversen, in plaats van dat Instagram dat voor jou kiest. Met een klik op de knop verschijnen nieuwe posts bovenaan je feed.

Wanneer de knop precies beschikbaar zal zijn, is momenteel nog niet bekend. Daarnaast laat Instagram weten dat er nog andere vernieuwingen op komst zijn.