Instagram lanceert een nieuwe tijdlijn en die biedt eindelijk weer chronologische volgorde aan

Celebrities Britney Spears is weer op Instagram en fans vragen zich meteen af of ze zwanger is

Er zijn nog zekeheden in het leven, en één daarvan is dat Britney Spears (40) altijd wel gekke dingen post op Instagram. Maar afgelopen woensdag was het account van de zangeres niet meer te vinden op de app. Vreemd, want zonder verklaring begon Spears zaterdag weer met het posten van haar beruchte foto’s en video’s. Zo is in een van die video’s een zwangere buik te zien. Hoewel het duidelijk is dat het niet Britney zelf is in de video, speculeren fans toch dat de zangeres wel eens zwanger kan zijn.

21 maart