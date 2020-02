Instagram komt met nieuw hulpmiddel dat passieve accounts opruimt

Ann Laenen

07 februari 2020

14u01

Bron: Glamourmagazine 4 Nina Ook al gemerkt dat je vaak passieve Instagramaccounts volgt? Zes verschillende tantes die hun accountwachtwoorden vergeten zijn, en als gevolg daarvan in jaren niets meer op Instagram gepost hebben? Of die zoveelste memepagina die al 3 maanden uitgedooft is? Dat is nu verleden tijd. Instagram heeft een nieuw hulpmiddel gelanceerd dat jouw volgerslijst zuivert.

De lente is in aantocht en we kunnen alvast aan één grote kuis beginnen: op sociale media dan. Met de nieuwste functie van Instagram kan je opruimen à la Marie Kondo. En dat neemt geen uren, maar slechts enkele minuten in beslag. Waar wacht je nog op?

Bewerken of ontvolgen

“Het samenstellen van een Instagram-feed die ‘vreugde opwekt’, zoals Marie Kondo zou zeggen, is een manier waarop je dit jaar geïnspireerd kan raken en je positief kan voelen”, aldus een Instagram-woordvoerder. Om je daarbij te helpen introduceert Instagram “Meest getoond op tijdlijn” en “Minste interactie met” - een nieuwe manier om te controleren wie je volgt op Instagram. Met deze nieuwe functie heb je snel toegang tot de accounts die je volgt, geordend op categorie, en kun je ze van daaruit bewerken of ontvolgen. Je kan jouw lijst met volgers ook sorteren van eerst gevolgd naar laatst gevolgd, of andersom natuurlijk.

Wil jij ook de orde bewaren over jouw Instagram-overzicht? Volg dan deze stappen.

1) Ga naar je Instagram-profiel en klik op “Volgend”.

2) Vanaf daar zie je verschillende categorieën zoals: “Meest getoond op tijdlijn” en “Minste interactie met”.

3) Je kan de accounts die je volgt nu beheren. Dat doe je door je volgstatus te wijzigen, door op de 3 puntjes te klikken en zo je meldingen te beheren of door het account te dempen.